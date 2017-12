Unterkirnach Großer Ansturm bei eisiger Kälte

Ab 16 Uhr scharten sich die Besucher um den Pavillon, in dem die Krippe die Attraktion war. Landwirt und Gemeinderat Heinrich Weißer brachte um 16 Uhr die Kuh im Hänger, sie kannte das Procedere schon vom letzten Jahr. Da sie ausgesprochen gutmütig ist, machte sie in der Lebendkrippe den Ochsen und wurde im gebührenden Abstand zum Esel angebunden. Dieser war am weitesten angereist und kam aus Schönwald, seine Laune war dementsprechend. Kaum näherte sich die Kuh legte er die Ohren an und machte einen Heidenspektakel.

Die Schafe hatten im wahrsten Sinn des Wortes keine Böcke und ließen sich in ihr Gehege ziehen, wo sie von den Hirten bestens bewacht wurden. Anna Lagraff war Maria und legte ihr Baby Leni in die Krippe, wo es friedlich schlief und sich nicht von den vielen Menschen stören ließ.

Roland Dufner, Vorstand des Verein für Heimat und Orchestriongeschichte, gab höchstpersönlich den Josef und freute sich über den riesigen Andrang von Besuchern, die alle die Lebendkrippe für eine tolle Ergänzung des Weihnachtsmarktes hielten.