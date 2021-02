1 Jonas Fehlinger und Sidney Frey freuen sich, dass die vielen Spraydosen rechtzeitig geliefert wurden. Foto: Schimkat Foto: Schwarzwälder Bote

Hallenbad: Graffiti-Team verschönert das Aqualino / Auch Schwarzwaldmotive und Comic-Figuren

Leiter, Gerüst, Farbspraydosen und dazwischen fröhliche Menschen – das Graffiti-Team war am Sonntag im Aqualino angerückt und machte sich gleich an die Arbeit. Welche Künstler zu dem Team gehören, lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel.

Unterkirnach. Zunächst wurde an den vier Wänden, die die Sprayer mit Motiven aus der Wasserwelt und auch dem dazugehörigen Schwarzwald bemalen und besprühen wollen, abgeklebt und vorgezeichnet.

Das Aqualino-Team um Christian Sontag und Gerhard Graf hatte alle notwendigen Vorbereitungen getroffen: Die Wände waren gereinigt und gestrichen worden, seit Freitag läuft das Wasser in das Hauptbecken, und nach der Pflicht mit den vielen Reinigungs- und Reparaturarbeiten kam nun die Kür mit den Graffiti-Künstlern.

Alles begann mit Jonas Fehlinger, der aus Brigachtal stammt und bald wieder in seinen Heimatort umziehen wird. Er hat schon als Kind gemalt. In Freiburg studierte er an der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule drei Jahre Grafik-Design.

Inzwischen ist er selbstständig als freischaffender Künstler. Neben Aufträgen in Brigachtal sprühte er zusammen mit Steffen Schulz auf die Mauer im Gerbereck in Villingen die Figuren der Villinger Zunft und nahm sich dann im November die Saba-Gebäude vor.

Nach und nach kamen Jasmin Nestman, Tanja Bergmeister, Amrei Maier, Emili Hilsenbeck, Sidney Frey und Thorben Störmer dazu – "und jetzt sind wir ein tolles Team", berichtete Fehlinger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Heike Andreas vom Vorstand des Fördervereins Aqualino hatte ihn angesprochen und gefragt, ob er Lust habe, im Unterkirnacher Hallenbad mit seinem Graffiti-Team tätig zu werden – und alle sagten begeistert zu.

"Christian Sontag und Gerhard Graf lassen uns alle Freiheiten. Wir wussten nach der ersten Besichtigung gleich, was wir hier vorhaben", berichtet er. "An die Wand, die vom Schwimmbereich zum Saunabereich über die Treppe nach unten reicht, sprühen wir eine bunte Unterwasserwelt, in der sich Orcas, Kraken und viele exotische Fische tummeln, alles, was es so an Pflanzen in der Unterwasserwelt gibt, wird an der großen Wand seinen Platz finden, strahlt er.

An einer Wand werden sich Schwarzwaldmotive finden, schließlich sei das Aqualino in die Schwarzwaldlandschaft eingebettet, und im Bereich des Kinderbeckens werden sich Comic-Figuren tummeln.

Die Sprühfarben beziehen die Graffitikünstler aus Lahr. Dass die Lackfarben Wasser und Feuchtigkeit aushalten, verstehe sich von selbst, betont er.