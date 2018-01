"Wir betreiben ein Restaurant, das wie viele Mitbewerber an der Qualität seiner Speisen gemessen wird". Robert Rafai (rechts), Restaurantleiter des inklusiv betriebenen "Fohrenhofes" in Unterkirnach, Markus Schreiber (Zweiter von links), Vorstandsmitglied des Caritasverbandes und Otto Sieber (Zweiter von rechts) vom Förderverein sowie Caritas-Mitarbeiterin Bettina Gail durften eine Spende von 2000 Euro in Empfang nehmen. Spender ist das Autohaus Südstern-Bölle, vertreten durch den Centerleiter Villingen, Karlheinz Mäder. Foto: Heinig