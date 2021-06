Unterkirnach wurde am Mittwochabend vom Hagelunwetter getroffen.

Unterkirnach - So wurde bei Bernd und Mirjana Dietrich das Dach beschädigt, beide Fahrzeuge wurden zerdellt und Blumen zerstört. Bürgermeister Andreas Braun erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass bei mehreren Firmen Fenster und Oberlichter zu Bruch gingen. Die Straßen waren mit Ästen und Blättern übersät. Im Foyer des Rathauses seien Hagelkörner und etwas Wasser gelandet, in der Spielscheune war im Untergeschoss Wasser eingetreten. Es werde sicher ein paar Tage dauern, bis alles wieder in Ordnung gebracht sei, so Braun.