Unterkirnach Donner und Blitz folgen Melancholie

Musiker lassen das Publikum am Schicksal nordischer Götter teilhaben

Miriam Raspe konnte zu Recht stolz auf ihre kleine, aber feine Jugendkapelle sein. Bevor die Hauptkapelle übernahm, dankte Christian Bausch Alisa Bächle, die sich das ganze Jahr hervorragen um die Jugend kümmerte.

Stürmische und abflauende Winde rauschten bei "Overture for Winds" durch die Schlossberghalle. Weiter ging es mit "Fate of the Gods". Hier ließ die Hauptkapelle das Publikum teilhaben an dem Schicksal der nordischen Götter, die sich nicht immer grün waren, das heftige Auf und Ab brachten die Musiker bestens zu Gehör. Melancholisch wurde es mit "Il Cigno solitario", in dem der einsame Schwan an den kalten Winter, den man nicht einsam erleben sollte, erinnerte.

Damit die Zuhörer nicht in Melancholie versanken, ließ Raspe ihre Musiker heitere Töne mit "Omens of Love" spielen, um anschließend rasant in den wilden Westen zu den Glorreichen Sieben zu entführen. Bei dem Stück "Adventure" war es dem Publikum überlassen, sich in ihre Fantasie zu versetzen, jedes gedankliche Abenteuer war hier erlaubt. Auch James Bond 007 schaute mit einer Auswahl seiner Hits vorbei, während "Libertango" den Tango ganz frei vom traditionellen Tango symbolisierte – nicht tanzbar, aber umso besser anzuhören.

Unter Donner und Blitz ließ Johann Strauss ein heftiges Gewitter aufkommen, hier war jeder froh, im Trockenen zu sitzen. Nach dem Astronauten-Marsch verlangten die Zuhörer noch nach Zugaben, wobei auch eine flotte Polka nicht fehlte.

Miriam Raspe, die nicht nur beide Orchester dirigiert hatte, sondern die Stücke auch noch charmant moderierte, konnte stolz auf diesen Abend sein. Sie hatte hohe Anforderungen an ihre Musiker gestellt, die diese voll erfüllt hatten. "Ohne Orchester ist ein Dirigent kein Dirigent", dankte sie bescheiden den begeisterten Zuhörern.