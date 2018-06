Unterkirnach Die Gesichter werden immer länger

Unterkirnach. "Wir übertragen alle Spiele mit der deutschen Mannschaft hier oben, sollte Deutschland in das Endspiel kommen, übertragen wir das Spiel am Dorffest", zeigte er sich zuversichtlich. Also im schlechtesten Fall würde es drei Übertragungen geben und im besten Fall sieben Übertragungen zählte er auf.

Sehr zuversichtliche Voraussagen gaben die Fußballer des FC ab: Deutschland gewinnt 3:2 verkündete Martin Beha. Fabian Hussik hatte eine steile Frisur und hielt sich mit Voraussagen zurück. Jungspieler Maxim wettete auf 3:2 und die Teilnahme der Deutschen im Finale. Thomas sagte 2:1 voraus, Timo meinte, es liefe auf 3:1 heraus. Andreas Fichter, Trainer der Jugend beim FC, prognostizierte ein 2:0 und Bürgermeisterstellvertreter Bernhard Kuberczyk zeigte sich ebenfalls wagemutig mit der Voraussage von 2:0.

Doch dann wurden die Gesichter der Zuschauer während des Spiels immer länger und Bernhard Kuberczyk nahm seine Null zurück. "Die Deutschen spielen nicht gut, die Deutschen wackeln sich in das Turnier", hörte man und auch der Schiri bekam sein Fett ab, er pfeife im Sinne der Mexikaner, hieß es.