Unterkirnach Brutaler Angriff auf Hund Rico

Am Sonntagabend war Hannes Weißer mit seinem Hund Rico auf dem Weg zu seinem Vater. Weißers Angaben zufolge kam es auf seinem Privatgelände zu der Begegnung mit einem ihm bekannten Hundebesitzer, der ihm mit seinen zwei Tieren entgegenkam.

Einer der Vierbeiner war frei laufend, das andere angeleint und trug ein Hundegeschirr. Von diesem riss er sich los und attackierte Rico, der frei laufende setzte nach. Der Hundebesitzer bekam seine Tiere laut Weißer nicht in den Griff. Es kam seinen Beschreibungen zufolge zum Kampf zwischen den Hunden.

Der Losgerissene konnte schließlich gebändigt werden, sein Herrchen zog der Beschreibung des Geschädigten zufolge in "aller Seelenruhe" das Brustgeschirr wieder an. Währenddessen ging die Auseinandersetzung zwischen Rico und dem zweiten Hund weiter. Als dieser versuchte, ihn in die Kehle zu beißen ging Hannes Weißer beherzt dazwischen und wurde am Daumen verletzt.