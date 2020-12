Unterkirnach Bagger rückt am Lorenzenhof an

"Wir wurden gefragt, ob wir an dem Bau eines Campingplatzes interessiert wären, es gebe einen Investor", erzählt Bruckner. "Es wurde der Bau von 15 Ferienhäusern und 200 Stellplätzen für Caravans und Zelten von uns geplant", fährt er fort. Doch das Projekt scheiterte, so Bruckner. Der Investor sei abgesprungen und ein neuer Investor nicht gefunden worden. Ein weiterer Grund, dass die Planung scheiterte, sei die Zufahrt von der Talstraße gewesen, die durch das Nein der Eigentümer nicht zustande gekommen sei, die Zufahrt von der Firma Günter Bau, die 2007 Insolvenz anmeldete, sei auch flach gefallen, da sie für die Nachfolgefirma Günter Bausanierung benötigt wurde.

Nach dem Abbruch des Lorenzenhofs will Bruckner dort eine Maschinenhalle mit Lagerfläche bauen, in dem großen Schuppen unweit des Hofs ist eine Betriebsleiterwohnung geplant, hinter dem Schuppen neben der Kapelle will er ein Tiny-House aufstellen, das als Ferienwohnung vermietet werden soll. "Das Tiny-House steht schon auf meinem Grundstück in Hubertshofen und ist transportfertig", geht Bruckner auf seine weiteren Pläne ein.

"Die Kapelle, eine ­Hofkapelle, ist noch in recht gutem Zustand und könnte laut Denkmalbehörde restauriert werden, ein Restaurator wird sie sich jetzt anschauen", erklärt Jürgen Bruckner. Der große Corpus sei ebenfalls in einem ­beachtlich guten Zustand und anscheinend genauso alt wie die Kapelle, das Gesicht sei nicht mehr so ansehnlich, aber ein Restaurator könne schon entscheiden, was möglich sei, betont er.