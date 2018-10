Unterkirnach 775 Jahre Unterkirnach

Bürgermeister Andreas Braun bat eindringlich darum, bei diesem Fest – aber auch bei anderen Veranstaltungen in der Gemeinde – kein Plastikgeschirr zu verwenden.

Christian Bausch, Vorsitzender des Musikvereins, hält die Fäden für die Organisation in der Hand. Das Jubiläum sei ein Fest für die Bevölkerung von Unterkirnach, aber es diene auch dazu, die Gemeinde zu präsentieren, erklärte er. Am Freitagabend, 12. Juli, werden die Dorf­rocker, bestens bekannt als Stimmungsmacher, das große Festzelt auf der Festwiese rocken. Das sei der einzige Abend, an dem Eintritt verlangt werde, so Bausch.

Der Samstag steht für die Bevölkerung mit ihren Bürgern und Vereinen, die sich präsentieren werden. Selbstverständlich seien auch Besucher aus der Region willkommen, betonte Bausch. Am Samstagabend wird die Band James Torto mit Hits aus der Reggae-, Rock- und Soul-Szene das Publikum begeistern. Am Sonntag wird unter anderem ein Event mit der Holzsäge geboten, abends spielt die "Soul Maschine". Axel Kubsch, Geschäftsführer der Firma Haus Selekt und Inhaber von Maria Tann, bot an, sich in Maria Tann mit einem Event, vielleicht einem Oldtimertreffen, zu beteiligen. An einem anderen Termin gerne, antwortete Braun, aber nicht am Dorfjubiläum.