Wer in Zukunft mit der Bahn von Freudenstadt in die Stuttgarter Innenstadt fahren will, muss sich umstellen. Von 2025 an soll die direkte Verbindung zum Hauptbahnhof Stuttgart für mindestens sieben Jahre unterbrochen werden. Doch es regt sich Protest.









Noch steckt in Freudenstadt der Widerstand gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn in den Kinderschuhen. Es ist eine kleine Gruppe, die sich am Donnerstagabend im Kursaal von Freudenstadt versammelt hat. „Wir sind nur sehr lose organisiert“, sagt Eberhard Valtinke von der „Interessengemeinschaft Gäubahn“.