1 Die Fans des SC Freiburg sind auf dem Weg nach Berlin! Foto: Gieger

Die Fans des SC Freiburg machen sich auf nach Berlin. Auf dem Breitscheidplatz gibt es einen großen SC-Fanhock am Samstagmittag. Im Anschluss pilgern die Anhänger der Breisgauer ins Olympiastadion. Unser Reporter Felix Gieger ist live dabei und liefert alles Interessante rund um das erste DFB-Pokalfinale des SC Freiburg gegen RB Leipzig.















Das Finale von Berlin ist für den SC Freiburg kein Spiel wie jedes andere. Zum ersten Mal seit Einführung des DFB-Pokals in der Saison 1952/53 haben die Breisgauer das Endspiel erreicht. Die Partie hat also eine historische Dimension. Mehr als 27.000 Fans werden die Mannschaft nach Berlin begleiten. Und egal, ob Kapitän Christian Günter am Samstagabend den Pokal in den Himmel reckt, für alle Anhänger des SC Freiburg wird das Wochenende unvergessllich werden. Mittendrin im Fangetümmel ist unser Reporter Felix Gieger.

Hier geht es zu unserem Blog aus Berlin: