"Uns stinkt’s! Verkehr raus" Empfinger Bürgerinitiative zeigt Flagge

"Die Lebensqualität wird durch den Lärm und Abgase stark beeinträchtigt", so Hans Peter Baiker, wohnhaft in der Horber Straße. Fast 10 000 Fahrzeuge fahren nach der letzten Verkehrszählung täglich durch die enge Ortsdurchfahrt. Hinzu kommt der sehr hohe Anteil an Schwerlastverkehr. "Man kann sich nicht mehr unterhalten, brettert ein Lastwagen nach dem anderen vorbei. Extrem verschmutzte Fenster und Fensterläden sind die Folgen", so der ebenfalls an der Horber Straße wohnende Armin Lanig.