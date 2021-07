1 Harald Kläger (von links) und Marco Iantorno haben die Spendenaktion ins Leben gerufen. Unterstützt werden sie unter anderem von Tourismuschefin Karin Armbruster, Bürgermeister Christoph Enderle (Loßburg), Patrick Maneck (Rotary Club) und Roland Lepold (Lions Club). Auf dem Sportplatz in Loßburg präsentieren sie schon einmal ein paar Trikots, die zu versteigern sind. Foto: Fuchs

Die Brüder Marcel (19 Jahre) und Benny Fritschi (17) kommen aus Gütenbach und leiden an einer unheilbaren Muskelkrankheit. Hilfe erhalten sie nun durch eine groß angelegte Benefizaktion am Samstag in Loßburg im Kreis Freudenstadt.

Gütenbach/Loßburg - Zu dem Benefiz-Event der Fußball-Spielgemeinschaft Loßburg werden am Samstag, 17. Juli, auf dem Sportplatz bei Loßburg eine ganze Reihe an Promis aus dem Show- und Fußballgeschäft kommen, um der guten Sache dienlich zu sein.

Trikotversteigerung läuft

Bereits angelaufen ist eine Versteigerung von Trikots, die namhafte Sportler zur Verfügung gestellt haben. Das signierte Trikot von Franz Beckenbauer zum Beispiel wird aus New York angeliefert. Der ehemalige Torhüter von Cosmos New York, Hubert Birkenmeier, der aus Hartheim bei Freiburg stammt und nun in Amerika lebt, hat es beigesteuert. Ebenfalls ergattert haben die Veranstalter an signierter Kleidung unter anderem ein Trikot von Cristiano Ronaldo, ein Trikot des ehemaligen deutschen Nationalspielers Lukas Podolski und ein weiteres seltenes Stück mit Corona-Warn-App-Patch von Jushua Kimmich.

Die Versteigerung läuft gerade über eine öffentliche Facebook-Gruppe namens "Marcel und Benny Charity", ein paar Raritäten sollen aber auch bei der Veranstaltung selbst veräußert werden, so Marco Iantorno, einer der Hauptinitiatoren der Veranstaltung. Wer nicht vor Ort ist, kann Angebote bis Samstag, 17. Juli, 20 Uhr, per Mail an marcelundbenny-lossburg@fussball.ms abgeben.

Maximal 750 Gäste

Die Corona-Lage hat sich zum positiven entwickelt, weshalb es rein rechtlich erlaubt wäre, das Fassungsvermögen von 1500 Personen auf dem Sportplatz in Loßburg auszureizen. "Wir sind aber lieber vorsichtig", erklärt Iantorno. "Alles andere könnte ich nicht verantworten." Die Veranstalter haben sich gemeinsam auf 750 Gäste geeinigt. Mit Spielern und geladenen Gästen komme man dann auf etwa 1000 Personen.

Karten erhältlich

Karten für die Benefizveranstaltung können bei der Tourist-Info Loßburg, Telefon 07446/95 04 60, reserviert werden. Restkarten sind am Samstag vor Ort zu erwerben. Erwachsene zahlen sieben Euro und Jugendliche zwei Euro Eintritt.

Fest für Jung und Alt

Iantorno verspricht einen Festtag für Jung und Alt. Der italienische Fußballweltmeister Giovanni Galli wird Geschichten aus seiner Zeit auf dem Fußballplatz erzählen. Sänger Martin Rietsch, der sich gegen Rassismus und Mobbing engagiert, wird ebenfalls einen Beitrag leisten. Zum Rahmenprogramm gehört eine Tombola, bei der 100 Gewinne winken, darunter ein Wochenende in einem Luxushotel in Österreich. Es gebe Bewirtung, ein Soccer Court am Rand und eine Art Luftfußball-Aktion auf dem Nebenfeld.

Das Programm

Um 10 Uhr startet ein Fußballschnuppertraining für Kinder ab fünf Jahren, Anmeldungen nimmt Daniel Ruoff telefonisch unter 0151/ 22 60 38 24 entgegen. Ab 12 Uhr bieten die Vereine Mittagessen an. Um 14.30 Uhr treffen sich die Promis beim VIP Bereich. Ab 15 Uhr spielt die U 19-Mannschaft der TSG Balingen gegen eine Auswahl der SGM Loßburg.

Höhepunkt des Tages

Um 17 Uhr beginnt der Höhepunkt des Tages. Das Spiel zwischen Profifußballern und Schwarzwälder Vereinen wird nun sogar auf ein Turnier ausgedehnt. Die Promis teilen sich auf ein Team Marcel und ein Team Benny auf. Beide Teams spielen gegen eine Schwarzwaldauswahl, also Spieler verschiedener Vereine aus dem ganzen Landkreis. Anschließend spielen die Profi-Teams noch einmal gegeneinander. Fertig sei man dann etwa um 20.15 Uhr, blickt Iantorno voraus.

Zu beachten sei, so Tourismuschefin Karin Armbruster, dass der Parkplatz beim Sportheim an diesem Tag gesperrt sei. Parkplätze gibt es beim Kinderhaus, der Schule und der Turn- und Festhalle sowie in der Tiefgarage des Rathauses. Für Personen, die schlecht zu Fuß sind, fährt ein Shuttle-Service vom Kinderhaus zum Sportgelände von 14 bis 20.30 Uhr. Die Gemeinde baue ein Verkehrsleitsystem auf, das die vorhandenen Parkplätze im Ort anzeige.

Die Brüder Benny und Marcel Fritschi aus Gütenbach leiden an der Duchenne-Muskeldystrophie. Sie verlieren fortschreitend Muskelgewebe und sind in ihrer motorischen Entwicklung stark eingeschränkt. Der gesamte Erlös aus der Benefiz-Aktion geht zu 100 Prozent an die Familie, so die Veranstalter. Das Geld soll unter anderem für Zuzahlungen bei Medikamenten und weiteren Hilfsmitteln wie Atem- oder Physiotherapie, aber auch für alternative Therapiemethoden dienen.