Ein 64 Jahre alter Mountainbiker ist am Dienstagabend mit seinem Fahrrad nahe Mössingen (Kreis Tübingen) mehrere Meter einen Abhang hinabgestürzt und hat sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er kurze Zeit später in einem Krankenhaus starb.

Wie die Polizei berichtet, war der 64-Jährige gegen 19.30 Uhr auf einem schmalen Waldweg zwischen Gönningen und Öschingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam und dabei mehrere Meter einen Abhang hinabstürzte.

Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte, die den Mann an Ort und Stelle versorgten und dann in ein Krankenhaus brachten. Dort erlag der Mountainbiker am Abend seinen Verletzungen.