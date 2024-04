Drei Tote bei Lawinenabgang in Österreich

1 Ein Schild warnt in einem Skigebiet in den Alpen vor Lawinengefahr. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Es sah zunächst nach einer möglichen Katastrophe aus. Die Behörden vermuteten bis zu 18 Wintersportler, die von einem Lawinenabgang in Österreich betroffen sein könnten. Es wurde Großalarm ausgelöst.









Sölden - Bei einem Lawinenabgang in den Ötztaler Alpen in Österreich sind drei Wintersportler aus den Niederlanden ums Leben gekommen. Dies teilte die Bergrettung der Nachrichtenagentur APA mit. Eine weitere verschüttete Personen war bis zum Donnerstagnachmittag geborgen und mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden. Niemand wurde mehr unter den Schneemassen vermutet.