Brand in Istanbuler Nachtclub tötet mindestens 29 Menschen

Unglück in der Türkei

1 In Istanbul sind bei einem Brand 29 Menschen ums Leben gekommen. Foto: dpa/Uncredited

Viele Menschen sterben, als in einem Istanbuler Club ein verheerendes Feuer ausbricht. Bauarbeiten werden als Ursache vermutet, es gibt Festnahmen.









Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Eine Person werde schwer verletzt im Krankenhaus behandelt, wie das Istanbuler Gouverneursamt am Dienstag mitteilte. Die Ursache wird derzeit noch untersucht.