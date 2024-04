Ein Toter bei Seilbahnunglück in der Südtürkei

2 Ein Rettungsteam arbeitet mit Passagieren einer Seilbahn außerhalb von Antalya. Foto: Uncredited/IHA/AP/dpa

Das Zuckerfest nutzen viele in Antalya für eine Seilbahnfahrt. Dann stößt eine Kabine gegen einen Mast und stürzt ab. Ein Mensch stirbt, zunächst sitzen mehr als 180 fest. Die Rettungsaktion läuft.









Link kopiert



Istanbul - Bei einem Seilbahnunglück in der südtürkischen Stadt Antalya ist ein Mensch ums Leben gekommen, zehn weitere wurden verletzt. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb auf der Plattform X, eine Kabine der Tünektepe-Seilbahn sei abgestürzt. In den anderen Kabinen seien Menschen eingeschlossen. 98 von 184 festsitzenden Menschen seien seit dem Unfall am Freitagabend evakuiert worden, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf X.