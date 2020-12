Unfallstrecke B 462 Was bringt der neue Warn-Mittelstreifen bei Dunningen?

Kein spezieller Schwerpunkt

"Wir haben uns intensiv Gedanken zu der Situation gemacht", so Joachim Hilser vom Straßenbauamt. Bei der Strecke sei das Problem, dass es eben nicht einen Schwerpunkt-Unfallort gibt, wie beispielsweise die gefährliche Kurve zwischen Sulgen und Schramberg, die man dann entsprechend beschildert und mit Warnlichtern versehen hat. Auch gefährliches Überholen und Rasen sei nicht die Hauptursache der schweren Unfälle bei Dunningen, erinnert er. Klar sei dagegen, dass viele Unfälle wohl durch Unachtsamkeit oder Ablenkung passiert sind. "Wir habe verschiedene Lösungen in Betracht gezogen und wollen nun mit dieser anderen Art der Markierung einen Versuch machen", so Hilser.