Der Unfallverusacher machte sich aus dem Staub.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstagabend auf der B 463 auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen Mercedes Vito beschädigt.















Haigerloch - Der 32-jährige Vito-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, als ihm auf Höhe der Ausfahrt Gruol das andere Fahrzeug entgegenkam, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Verletzt wurde der 32-Jährige nicht, an seinem Vito entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte an der Fahrerseite beschädigt worden sein, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden.