Ein unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Autos hat am Ostermontag auf der B 33, im Bereich der Abfahrt Villingen Mitte, einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 44-Jährige gegen 14.30 Uhr mit einem weißen Renault auf der B 33, von der Abfahrt Wieselsbergstraße kommend, in Richtung Bad Dürrheim. Kurz vor der Abfahrt Villingen Mitte kam der Autofahrerin ein dunkelblaues Familienauto der Marke Mercedes oder Audi teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegen.

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern, wich die Frau mit ihrem Auto nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Der Fahrer des dunkelblauen Autos achtete nicht auf den gerade verursachten Unfall und fuhr auf der B 33 in Richtung Mönchweiler davon.

Lesen Sie auch

Polizei bittet um Hinweise

Am Renault der 44-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, so die Polizei. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 07721 601-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.