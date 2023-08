Nach dem verheerenden Unfall dreier LKWs zwischen Rappenfelsen und Hinterlehengericht dauerten die Aufräumarbeiten mehreren Stunden an. Verkehrsteilnehmer mussten den Bereich weiträumig umfahren.

Um die Straße wieder frei zu bekommen, mussten viele Tonnen bewegt werden. Die Firma Ass-Car mit Sitz in Bochingen rückten mit schwerem Gerät an, um die Lastwagen aus der schwierigen Lage zu befreien.

Mit Vierachser wurden die Laster geborgen. Foto: Kuhn

Beide Laster hatten Stahl geladen – und das nicht wenig: „Das Verursacherfahrzeug hatte 40 Tonnen, das andere gar 44 Tonnen. Es war mit einer Sondergenehmigung unterwegs“, berichtet Harald Kuhn, Geschäftsführer von Ass-Car, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vieles ist demoliert

Sehr zerstört sei alles gewesen, berichtet er von den ersten Eindrücken. Felgen, Reifen und das Führerhaus seien kaputt gewesen. Und doch: „Solche Aufgaben sind für uns Alltag“, sagt Kuhn. Täglich würden im Schnitt drei bis vier Lastwagen in der näheren und weiteren Umgebung abgeschleppt.

Starke Seilwinden

Das Unternehmen rückte mit speziellen drei- bis vierachsigen Berge-LKWs an. Bis die Freigabe erteilt wurde, dauerte es. Aber dann ging es zur Sache: Mit überaus strapazierfähigen Seilwinden wurden die verunfallten Lastwagen herausgezogen. Danach wurden sie abtransportiert und in ein Autohaus nach Zimmern gebracht. „Beides Totalschaden“, so das Urteil des Geschäftsführers auf die Frage nach dem Zustand der Fahrzeuge. Einzelteile, die noch verwertbar seien, würden verkauft.

Von den Unfall-Lastwagen blieb nicht viel übrig. Foto: Kuhn

Die Straßenmeisterei Schramberg indes war für die Absperrung der B 462 zuständig – und zwar sowohl aus Richtung Schramberg als auch aus Richtung Schiltach. Eine erste Vorankündigung der Sperrung habe es bereits in Sulgen gegeben, erzählt Heiko Hils von der Straßenmeisterei Schramberg. Die offizielle Umleitung habe über Aichhalden, Rötenberg und Schenkenzell geführt. „Kurz vor 22 Uhr konnten wir die Straße zwischen Schiltach und Schramberg wieder freigeben“, sagt er.

Massive Ölspur

Bis alle Aufräumarbeiten abgeschlossen gewesen seien, habe es lange gedauert. Die Firma Kerler mit Sitz in Titisee-Neustadt habe sich um die Beseitigung einer massiven Ölspur gekümmert. Zur Reinigung der Straße sei zudem eine Kehrmaschine zum Einsatz gekommen, so Hils. Die Firma Bantle aus Schönbronn habe zudem das durch beim Unfall ausgelaufene Stoffe kontaminierte Material entlang der Straße ausgebaggert.

Die Einzelteile wurden abtransportiert. Foto: Kuhn

Fahrer haben überlebt

Die Polizei rückte um 18.47 Uhr von der Unfallstelle ab. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit vier weiteren Stunden für die Bergung der Lastwagen und die Reinigung der Straße. Letztendlich ging es dann aber doch etwas schneller.

Das Wichtigste: Die drei Fahrer haben den Unfall überlebt – auch wenn sie diesen Tag sicher ihr Leben lang nicht vergessen werden.