Freveltat in Salmendingen Ein dreister Klau aus der Kornbühlkasse

Es gibt Menschen, denen ist nichts heilig. Wo andere Kraft tanken und beten oder sich besinnen, klauen sie Geld aus dem Opferstock einer kleinen Kirche. In der St.-Anna-Kapelle auf dem Kornbühl ist so ein ruchloser Täter jetzt auf frischer Tat ertappt worden – per Kamera.