Eine 25-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall nahe Bad Rippoldsau-Schapbach schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht fuhr ein 19-Jähriger um 15.24 Uhr mit einem Sprinter von Bad Peterstal Richtung Schapbach. Die Bikerin kam dem jungen Mann entgegen. Sprinter und Motorrad fuhren jedoch zu weit in der Fahrbahnmitte und stießen in einer Kurve zusammen. Dabei wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Straße war wegen des Unfalls rund zwei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufen Betriebsstoffe.

Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.