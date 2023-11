Automatensprengung im Enzkreis: Auf Flucht über A6 Unfall verursacht – Unbeteiligter erliegt Verletzungen

1 Der Unfallverursacher war zuvor offenbar an einer Geldautomatensprengung im Enzkreis beteiligt. Foto: 7aktuell.de/Daniel Walter/7aktuell.de/Daniel Walter

Ein 30-jähriger Mann ist an einer Geldautomatensprengung beteiligt. Auf seiner Flucht verursacht er auf der A6 einen Geisterfahrer-Unfall. Ein Unfallopfer verstarb nun im Krankenhaus.









Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Fluchtwagen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn ist der Beifahrer eines Kleintransporters an seinen Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Transporters, der 45-Jährige und der 30-jährige Fahrer des Fluchtwagens waren bei dem Unfall am 11. November schwer verletzt worden. Der 45-Jährige starb am Dienstag im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.