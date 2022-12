1 Der Unfall geschah beim Abstieg vom Dach. (Symbolbild) Foto: IMAGO/APress/IMAGO

Zwei Männer führen in Ulm Arbeiten an einem Dach durch. Dabei gerät eine Leiter ins Rutschen. Die Aktion endet für einen der Beiden tödlich.















Am Mittwoch ist ein 56-Jähriger in Ulm bei einem Sturz von einem Dach gestorben. Wie die Polizei berichtet, führte er zusammen mit einem weiteren Mann Arbeiten an einem Dach in der Jägerstraße durch. Dabei bestiegen sie mit einer Leiter am Vormittag das Haus. Auf das Dach legten sie eine weitere Leiter, die sie sicherten.

Nachdem die beiden Männer mit den Arbeiten fertig waren, wollten sie die Leiter herunterklettern. Dabei geriet die auf dem Dach liegende Leiter wohl ins Rutschen und der 56-Jährige sowie der 52-Jährige stürzten in die Tiefe. Rettungskräfte brachten die schwer verletzten Männer in Kliniken. Der 56-Jährigen erlag im Laufe des Nachmittags seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall kam.