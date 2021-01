Unfall in Schramberg Beim Räumdienst überschlagen

Fahrzeuggewicht reduzieren und dann mit Greifzügen dran

Dazu, so Munzinger weiter, seien zuerst der Streuaufsatz und der Pflug abgebaut worden, um das Gewicht zu reduzieren. "Das Fahrzeug hat auch so noch immer dreieinhalb Tonnen", so der THW-Ortsbeauftragte. Mit mehreren Greifzügen gingen die Helfer des THW die Bergung an. "Es ist schon aufwendig. Das könnte Abend werden, bis wir fertig sind", schloss Munzinger.