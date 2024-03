Ein 55-Jähriger ist auf der B14 in die Leitplanken gekracht und hat sich mit dem Auto überschlagen. Die Polizei merkte schnell, warum.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf der Bundesstraße 14 ist ein Blechschaden in Höhe von über 15 000 Euro entstanden.

Ein 55-jähriger Skoda-Fahrer fuhr laut Polizeimitteilung auf der B 14 aus Rottweil-Neufra herkommend in Richtung Kreisverkehr B27/ Tuttlinger Straße. Beim Abbiegen kam der Mann nach links von der Straße und fuhr auf die Leitplanke auf. In der Folge überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stehen.

Führerschein ist weg

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der unverletzte 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,4 Promille bestätigte. Der Autofahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Skoda entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Wagen.