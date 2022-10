1 Bei der Kollision mit einem Auto sind Zweiradfahrer die stärker gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Foto: © Photographee.eu – stock.adobe.com

Eine 24-jährige Autofahrerin wollte links abbiegen – übersah dabei aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer.















Rottweil - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag an der Kreuzung Königstraße, Marienstraße und Altstädter Straße leicht verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin war gegen 10.40 Uhr mit einem Opel Astra auf der Königstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links auf die Marienstraße abbiegen. Sie übersah aber den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision wurde der 19-jährige Biker zu Boden geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in die Helios-Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.