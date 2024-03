Unfall in Rottweil

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 24-Jährigen in die Klinik.

Mit einem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen elektrisch betriebenen Skateboard hat 24-Jähriger in Rottweil einen Unfall gebaut.









Bei einem Zusammenprall mit einem Auto am Montagmorgen an der Kreuzung der Olgastraße mit der Ruhe-Christi-Straße hat sich ein 24-jähriger Skateboard-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Kurz vor 7 Uhr bog ein 46-Jähriger mit einem BMW ordnungsgemäß von der Olgastraße nach rechts auf die Ruhe-Christi-Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem 24-Jährigen, der mit einem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen elektrisch betriebenen Skateboard mit rund 25 Stundenkilometern auf dem Gehweg unterwegs war und nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Skateboard-Fahrer zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik. Neben dem Unfall muss sich der 24-Jährige auch für die Fahrt mit dem nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Elektro-Skateboard verantworten.