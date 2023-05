Eine leicht verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem eine Großraumlimousine in Rottweil-Bühlingen auf einen Anhänger am Straßenrand aufgefahren war.

Eine leicht verletzte Person, erheblicher Sachschaden sowie geringfügige Verkehrsbehinderungen – so lautet das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Stadionstraße in Rottweil-Bühlingen ereignet hat.

Ein mit drei Personen besetztes Großraumfahrzeug des Typs Peugeot 5008 war von der Straße Unterdorf kommend in die Stadionstraße in Richtung Stadtmitte eingebogen. Dort fuhr der Peugeot nach Angaben der Polizei auf einen Anhänger auf, der am rechten Straßenrand abgestellt war. Eine der drei Insassen des Peugeot wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Zur Räumung der Unfallstelle musste die Straße zeitweise halbseitig gesperrt werden. Es kam dadurch zu Behinderungen des fließenden Verkehrs.