Am Samstag kam es in Rottweil-Neukirch zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Verkehrsunfall.

Eine Polizeistreife wurde in der Zepfenhaner Straße auf die auffällige Fahrweise eines 41-jährigen Mercedes-Benz-Fahrers aufmerksam. Als sie diesen zum Anhalten auffordern und kontrollieren wollte, entzog sich der Mann durch Flucht der Kontrolle.

Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien von Neukirch über die Rosenstraße durch die Ortsdurchfahrt Zepfenhan und in weiterer Folge auf der L434 in Richtung Schömberg in den Landkreis Reutlingen. In Schömberg verlor er in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Böschung.

Durch die verfolgende Streifenwagenbesatzung konnte der 41-Jährige unverletzt festgenommen werden. Er stand zu diesem Zeitpunkt deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

Auf der Flucht vor der Polizei kam es zu zahlreichen Verkehrsverstößen, riskanten Fahrmanövern sowie Überholvorgängen anderer Verkehrsteilnehmer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741/4770) zu melden.