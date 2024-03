Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr im Kreuzungsbereich der Heerstraße und der Körnerstraße einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet.

Ein unbekannter Autofahrer war auf der Körnerstraße in Richtung Brugger Straße/ Aquasol unterwegs. Hierbei querte der Unbekannte an der Kreuzung die Heerstraße und prallte mit einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der auf der Heerstraße in Richtung Kreisverkehr fuhr.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter.

Vermutlich ein Skoda

Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunkelfarbenen SUV, eventuell Skoda, handeln. Dieser müsste auf der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/47 70 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.