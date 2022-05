Unfall in Rosenfeld

1 Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. (Symbolfoto) Foto: osobystist/ Shutterstock

Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmittag zu einem Unfall in Rosenfeld ausgerückt, nachdem ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und verletzt worden ist.















Rosenfeld - Der 20-jährige Motorradfahrer fuhr gegen 12.10 Uhr die K 7130 von Täbingen in Richtung Leidringen und kam aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei.

Unglücklicherweise prallte der Fahrer mit seinem Motorrad gegen ein Brückengeländer. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein Leichtkraftrad, an dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand, wurde durch einen Abschleppdienst versorgt.