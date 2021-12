1 Die Polizei weist darauf hin, dass es auf Brücken, Waldschneisen und schattigen Plätzen zu heimtückisch glatten Straßen kommen kann. Sie bittet Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen und das Auto winterfit zu machen. Foto: S.T.A.R.S – stock.adobe.com

Ein 26-jähriger BMW-Fahrer war am Sonntag mit Sommerreifen in Oberndorf unterwegs: Das sorgte auf der glatten Wasserfallbrücke für einen Unfall. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer, ihre Autos winterfit zu machen und den Wetterverhältnissen angepasst zu fahren.















Oberndorf - Auf der Wasserfallbrücke hat sich am Sonntagabend aufgrund von Glatteis ein Unfall ereignet. Ein 26-Jähriger war in seinem BMW vom Lindenhof in Richtung Oberstadt unterwegs, als er auf der Brücke plötzlich ins Schleudern kam. Er prallte mit einem 58-jährigen Opel-Fahrer zusammen, der in die Gegenrichtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro.

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der BMW-Fahrer keine Winterreifen montiert hatte. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Die Polizei weist darauf hin, dass es gerade jetzt auf Brücken, Waldschneisen und schattigen Plätzen zu heimtückisch glatten Straßen kommen kann. Sie bittet daher Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen und das Auto winterfit zu machen. Die Straßenmeisterei streute die Brücke ab.