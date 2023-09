Zu einem schweren Unfall kam es in Hardt am Freitag gegen 18.30 Uhr.

Ein Motorradfahrer kam aus Richtung Königsfeld gefahren. Kurz vor dem Ortseingang kam er in einer Rechtskurve „Am Uris Rank“ aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Just in diesem Moment kam ihm eine Autofahrerin ordnungsgemäß entgegen. Das Motorrad krachte samt Fahrer unter das Auto. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, aber laut Polizei nicht lebensgefährlich. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Auch das Auto war schwer beschädigt. Foto: Dold

Die Feuerwehr Hardt unter der Leitung von Manuel Hildbrand war mit zehn Kräften im Einsatz. Es wurden Betriebsstoffe abgebunden. Zudem musste die Kreisstraße von Hardt in Richtung Königsfeld bis gegen 20 Uhr voll gesperrt werden, bis die Fahrzeuge abgeschleppt waren.