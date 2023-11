Unfall in Gütenbach: Audi prallt gegen mit Mist beladenen Anhänger

Am Donnerstagabend ist ein 23-jähriger Audi-Fahrer zwischen Neueck und Gütenbach gegen ein Traktorgespann geprallt. Offenbar wurde er von einem Arbeitsscheinwerfer geblendet.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Gespann, beladen mit Mist, auf der L 173 von Neueck in Richtung Gütenbach. Die Ladung verdeckte dabei die roten Rückleuchten des Anhängers, sodass dieser bei der zu dieser Zeit schon vorherrschenden Dunkelheit für den nachfolgenden Verkehr nicht als solcher zu erkennen war. Zudem hatte der Traktorfahrer einen an der landwirtschaftlichen Zugmaschine angebrachten Arbeitsscheinwerfer eingeschaltet, der nach hinten leuchtete.

Ein 23-Jähriger fuhr etwa zur gleichen Zeit mit einem Audi A3 Sportback ebenfalls von Neueck in Richtung Gütenbach und näherte sich von hinten dem langsam fahrenden Traktorgespann.

Lesen Sie auch

Rückleuchten verdeckt

Da der Audi-Fahrer von dem weiß leuchtenden Arbeitsscheinwerfer geblendet wurde und keine Rückleuchten wahrnehmen konnte, ging dieser von einem mit Fernlicht entgegenkommenden Fahrzeug aus. In der Folge erkannte der 23-Jährige das vor ihm fahrende Gespann zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Audi heftig gegen den landwirtschaftlichen Anhänger.

Hierbei entstand am Auto Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Am Traktor-Anhänger entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden.