Bei einem Verkehrsunfall in Geislingen ist eine 15-Jährige verletzt worden. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Geislinger Bachstraße verletzt worden.

Das Mädchen war als Beifahrerin mit einem 70-Jährigen in einem Renault Cliounterwegs. Gegen 7.50 Uhr fuhren sie auf der Bachstraße in Richtung Vorstadtstraße. An einer Bushaltestelle an der Einmündung zur Auenstraße wartete gerade eine 56-jährige Mazdafahrerin, dass der Bus losfuhr. Der 70-Jährige fuhr auf.

Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags des Renaults aus. Die 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.