Unfall in Freudenstadt Autos prallen auf B 294 frontal aufeinander

Freudenstadt - Ein 68-jähriger Mann fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi auf der Straße "Im Sulzhau". An der Einmündung zur B 294 wollte er nach links, in Richtung Besenfeld, abbiegen. Dabei missachtete der die Vorfahrt eines 54-jährigen Peugeot-Fahrers, der in Richtung Freudenstadt fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos frontal aufeinander, teilt die Feuerwehr mit.