Unfall in Freudenstadt: 46-Jährige nach Zusammenstoß auf B 294 schwer verletzt

1 Mehrere Menschen sind bei einem Unfall in Freudenstadt verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Eberhard - stock.adobe.com

Bei einem Unfall an der Bacherkreuzung in Freudenstadt ist eine Frau schwer verletzt worden. Drei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße musste rund eine Stunde voll gesperrt werden.









Link kopiert



Ein Einfädelmanöver auf der B 294 in Freudenstadt endete am Sonntagnachmittag mit einem schweren Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, kam es zu dem Zusammenstoß, als an der Bacherkreuzung in Freudenstadt ein 42-Jähriger mit seinem Auto von der B 28 kommend auf die B 294 in Richtung Loßburg fuhr. Als er die Spur wechselte, um auf die B 294 einzufädeln, missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines Kleinwagens, so dass beide zusammenstießen.