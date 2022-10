1 Das Fahrzeug landet auf der Mauer – und muss in der Folge abgeschleppt werden. Foto: Ziechaus

Eschbronn-Locherhof - So war das Ganze wohl nicht gedacht: Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Nähe der dortigen Dönerbude von einem Grundstück in der Mariazeller Straße gefahren – und hat dabei eine etwa 50 Zentimeter hohe Mauer des Nachbargrundstücks überfahren. Dort saß der Mann mit seinem Auto offensichtlich auf.

Der Schaden am Auto ist laut Polizei nicht bekannt. Das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. An der Mauer indes hielt sich der Schaden wohl in Grenzen – er beträgt lediglich rund 150 Euro.