Unfall in Ergenzingen

1 Der Junge wurde bei der Kollision mit dem Traktor verletzt. (Symbolfoto) Foto: © Taina Sohlman – stock.adobe.com

Ein Zehnjähriger ist am Mittwoch in Ergenzingen mit seinem City-Roller gegen einen Traktor gefahren.















Ergenzingen - Gegen 16 Uhr war das Kind in der Bismarckstraße unterwegs, als es an der Kreuzung mit der Albrecht-Dürer-Straße nicht mehr bremsen konnte. Der Zehnjährige krachte in den hinteren Reifen eines 17-jährigen Traktorfahrers.

Der leicht verletzte Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.