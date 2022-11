2 Der VW Sharan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Pfister

Burladingen-Hausen - Drei Menschenn sind bei einem Unfall am Mittwochabend am Ortseingang von Hausen zum Teil schwer verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr wollte ein 33-Jähriger mit einem VW Sharan von der B 32 aus nach links in die Dürerstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito eines 42 Jahre alten Manns, der auf der Bundesstraße von Starzeln in Richtung Burladingen unterwegs war.

Durch die Kollision wurde der VW abgewiesen, prallte dadurch gegen den Skoda einer 28-Jährigen, die an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Ihr Wagen wurde noch gegen den dahinterstehenden Opel eines 54-Jährigen geschoben.

Zwei Mitfahrerinnen in Klinik gebracht

Bei dem Unfall zogen sich zwei Mitfahrerinnen im Alter von 31 und 32 Jahren in dem Wagen des Unfallverursachers schwere Verletzungen zu. Sie mussten nach einer ärztlichen Versorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

Die 28-jährige Skoda-Fahrerin verletzte sich leicht. Sie konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Der Sharan und der Vito waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den vier Fahrzeugen wird auf 10000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Die Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug zum Ausleuchten vor Ort. Gegen 20 Uhr war die Unfallstelle geräumt