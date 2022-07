4 Der Zug, der den jungen Mann erfasste, war in Richtung Sigmaringen unterwegs. Foto: Pfister

Bei einem Unfall ist in Burladingen am Mittwoch ein 21-Jähriger von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden.















Link kopiert

Burladingen - In Burladingen ist am Mittwoch ein junger Mann am Bahnübergang Jahnstraße von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen vor Ort war er direkt nach dem Vorfall ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber brachte den 21-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Unfallort war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Genauer Hergang unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Was genau dazu führte, dass der Regionalzug, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war, den Mann erfasste, ist nach Angaben der Polizei noch unklar – es seien weitere Ermittlungen notwendig.