Hubschrauber bringt schwer verletzten Rollerfahrer in Klinik

Unfall in Bisingen

1 Ein Hubschrauber war im Einsatz und brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein 58-jähriger Rollerfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Landesstraße 391 bei Bisingen schwer verletzt worden.

Bisingen - Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault an der Anschlussstelle Bisingen von der B 27 ab. Als sie an der Kreuzung zur L 391 nach links in Richtung Grosselfingen abbiegen wollte, übersah sie den 58-Jährigen mit seinem Roller.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Mann prallte frontal gegen die vordere linke Ecke des Twingo und stürzte im Anschluss von seinem Zweirad. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber ihn in einer Klinik flog.

Am Twingo und am Roller entstand Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.