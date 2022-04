Unfall in Balingen

3 Der schwer beschädigte Nissan, hinten der Audi: Auf der Behrstraße in Balingen hat sich am Samstag in einer Kurve ein heftiger Unfall im Begegnungsverkehr ereignet. Foto: Maier

Am frühen Samstagnachmittag sind auf der Behrstraße in Balingen zwei Autos im Kurvenbereich zusammengestoßen – mit heftigen Folgen.















Balingen - Bei einem heftigen Zusammenstoß sind am frühen Samstagnachmittag in Balingen zwei Männer verletzt worden.

Unfall in der Kurve

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 13 Uhr auf der Behrstraße. Der Fahrer eines Audi war zu diesem Zeitpunkt auf der Behrstraße in Richtung E-Center unterwegs, der Fahrer eines Nissan in die andere Richtung. Kurz nach der Kreuzung Hermann-Rommel-Straße stießen die beiden Autos im Begegnungsverkehr gegeneinander – mit heftigen Folgen.

Fahrer jeweils alleine unterwegs

Die Fahrer der beiden Autos, die jeweils alleine unterwegs waren, wurden nach ersten Erkenntnissen vor Ort "leicht bis mittelschwer" verletzt. Feuerwehrleute der Balinger Abteilung halfen bei der Rettung der Beteiligten aus den Fahrzeugen, sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe der Wagen.

Beide Autos Totalschaden

Der Aufprall war so stark, dass die Achse des Nissan weggerissen wurde, eines der Räder lag auf der Straße. Die Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass in beiden Fällen nach Einschätzung der Polizei vor Ort Totalschaden entstanden ist.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde die Behrstraße gesperrt, der Verkehr über die Hermann-Rommel-Straße umgeleitet.