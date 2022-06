Unfall in Balingen

1 Die 17-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Nicolas Armer/dpa

Eine jugendliche Leichtkraftradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen in der Balinger Hirschbergstraße leicht verletzt worden.















Balingen - Kurz nach sieben Uhr fuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Sprinter auf der Hirschbergstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Charlottenstraße abbiegen. Dann entschied er sich, doch geradeaus weiterzufahren. Hierbei achtete er laut Polizei nicht auf die hinter ihm fahrende 17-Jährige und kollidierte mit dieser. Die Jugendliche stürzte auf den Asphalt und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3000 Euo geschätzt.