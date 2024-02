Unfall in Bad Liebenzell

1 In dem Rettungswagen wurde der Mann, der in die Nagold gefallen war, abtransportiert. Foto: Pauline Szyltowski

Am vergangen Montag war ein Mann in Bad Liebenzell in die Nagold gefallen. Dank dem schnellen Einsatz der Rettungskräfte und einem aufmerksamen Einwohner konnte jedoch schlimmeres verhindert werden.









Eigentlich wollte Nicola Araldi am vergangenen Montagabend in Bad Liebenzell nur gemütlich an der Nagold vom Zentrum zum Netto spazieren, um Einkäufe zu erledigen. Doch dann hörte er plötzlich Schreie vom Ufer, auf Höhe der Sporthalle.