1 Das Mädchen starb wenig später in der Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Gottmadingen an der Auffahrt zur A81 ist ein sechsjähriges Mädchen gestorben.















Ein sechsjähriges Mädchen ist nach einem Unfall im Kreis Konstanz gestorben. Wie die Polizei mitteilt, wurden vier weitere Menschen zum Teil schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte.

Am Sonntag war eine 28-jährige Autofahrerin war bei Gottmadingen an der Auffahrt zur A81 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte ihr Auto frontal mit dem Wagen eines 41-Jährigen. Der Mann, eine 37-jährige Mitfahrerin und die Sechsjährige auf der Rückbank wurden schwer verletzt. Das Mädchen starb wenig später in einer Klinik. Die 28-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, eine Mitfahrerin leicht.

Ein Gutachter soll den Unfallhergang nun klären. Die A81 war zeitweise voll gesperrt.