Bei einem Unfall während einer Oldtimer-Ausfahrt haben sich zwei Teilnehmer in Zweiflingen (Hohenlohekreis) schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer und sein ebenfalls 30-jähriger Beifahrer seien am Samstagvormittag von einer mit Rollsplitt bedeckten Straße abgekommen und letztlich auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, einer davon mit einem Rettungshubschrauber. Die Polizei bezifferte den Schaden an dem Oldtimer auf etwa 100 000 Euro.