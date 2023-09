Ein mit Holz beladener 40-Tonner war der Mittelpunkt eines spektakulären Unfalls mit einem Leichtverletzten. Am Freitag gegen 15.30 Uhr fuhr der 57-jährige Fahrer des Sattelzugs auf der Kreisstraße 5540 von Flözlingen Richtung Zimmern. In einer Rechtskurve machte sich die Ladung selbstständig und rutschte nach links, was zum Kippen des Lastwagens führte, so die Polizei.

Eine in diesem Moment entgegenkommende 30-Jährige wich mit ihrem Audi A 5 reaktionsschnell nach rechts aus und fuhr in den Grünstreifen. Dadurch konnte sie einen Zusammenstoß mit dem kippenden Lastwagen und der herabfallenden Ladung verhindern. Der Laster kam auf der linken Seite zum Liegen, seine Holzladung rutschte auf eine angrenzende Grünfläche.

Der auf der Seite liegende Lastwagen musste händisch entladen werden, bevor er geborgen werden konnte. Foto: Terkowsky

„Der Fahrer des Lasters war nicht eingeklemmt“, erzählt der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Zimmern, Benjamin Grieshaber, unserem Reporter vor Ort. „Wir haben sichergestellt, dass keine Gefahrstoffe aus dem Fahrzeug auslaufen und unterstützen jetzt bei der Bergung und Verkehrssicherung“, sagt er weiter.

Auch die Feuerwehrleute packten mit an. Foto: Terkowsky

Aufgrund leichter Verletzungen wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des Audis blieb, ebenso wie zwei mitfahrende Kinder, unverletzt. Die Bergung des Sattelzugs übernahm ein angeforderter Spezialkran. Für die Dauer der Bergung musste die Polizei die Kreisstraße komplett für den Durchgangsverkehr sperren. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.